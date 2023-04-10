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10 апреля, источник: Спорт РИА Новости

НБА сообщила о рекордной посещаемости в сезоне-2022/23

НБА сообщила о рекордной посещаемости в матчах регулярного чемпионата сезона-2022/23.

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Источник: AP 2022

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) зафиксирована рекордная посещаемость в матчах регулярного чемпионата сезона-2022/23, сообщается на странице лиги в Twitter.

Всего матчи «регулярки» посетили 22234502 болельщика, при этом в среднем игры посещали 18077 болельщиков, что также является рекордом. На 791 матч были проданы все билеты, а заполняемость трибун в регулярном сезоне составила 97% — это наивысшие показатели в истории НБА.

Регулярный чемпионат НБА был завершен 9 апреля. 12 апреля в лиге стартует стадия плей-ин.

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