НБА сообщила о рекордной посещаемости в сезоне-2022/23

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) зафиксирована рекордная посещаемость в матчах регулярного чемпионата сезона-2022/23, сообщается на странице лиги в Twitter.

Всего матчи «регулярки» посетили 22234502 болельщика, при этом в среднем игры посещали 18077 болельщиков, что также является рекордом. На 791 матч были проданы все билеты, а заполняемость трибун в регулярном сезоне составила 97% — это наивысшие показатели в истории НБА.