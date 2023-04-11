Баскетболист «Миннесоты» ударил кулаком в стену и сломал две пястные кости

Макдэниэлс нанес себе травму сам. После второй четверти воскресного матча регулярного чемпионата с «Нью-Орлеаном» (113:108) форвард, получивший фол, по пути в раздевалку с силой ударил кулаком по стене. После этого Макдэниэлс не выходил на площадку и сидел, прислонив к руке пакет со льдом.