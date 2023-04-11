Баскетболист «Миннесоты» ударил кулаком в стену и сломал две пястные кости
Баскетболист «Миннесоты» Макдэниэлс ударил кулаком в стену и сломал две пястные кости.
Баскетболист «Миннесоты» Макдэниэлс ударил кулаком в стену и сломал две пястные кости.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс выбыл на неопределенный срок из-за перелома правой руки, сообщается на официальном сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Макдэниэлс нанес себе травму сам. После второй четверти воскресного матча регулярного чемпионата с «Нью-Орлеаном» (113:108) форвард, получивший фол, по пути в раздевалку с силой ударил кулаком по стене. После этого Макдэниэлс не выходил на площадку и сидел, прислонив к руке пакет со льдом.
Медицинское обследование выявило у баскетболиста переломы третьей и четвертой пястных костей. Форварду наложили гипс.
«Миннесота» ставшая по итогам регулярного чемпионата восьмой в Западной конференции, во вторник сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс» (7) в матче плей-ин за право выступить в плей-офф НБА.