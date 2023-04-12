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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атланта» переиграла «Майами» и сыграет с «Бостоном» в первом раунде плей-офф

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс».

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Источник: AP 2022

Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Кайл Лоури. Со скамейки он набрал 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач. Также хорошую игру в нападении показал защитник Тайлер Хирроу. На его счету 26 очков и шесть подборов. Лидер команды Джимми Батлер набрал 21 очко, но с низкой эффективностью (6 заброшенных бросков из 19).

Отличную игру показал разыгрывающий гостей Трей Янг. В его активе 25 очков, восемь подборов и семь ассистов. Швейцарский центровой Клинт Капела отметился 21 подбором.

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