«Атланта» переиграла «Майами» и сыграет с «Бостоном» в первом раунде плей-офф

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Кайл Лоури. Со скамейки он набрал 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач. Также хорошую игру в нападении показал защитник Тайлер Хирроу. На его счету 26 очков и шесть подборов. Лидер команды Джимми Батлер набрал 21 очко, но с низкой эффективностью (6 заброшенных бросков из 19).