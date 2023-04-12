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10:47 (мск), источник: Sport24

«Лейкерс» одержали волевую победу над «Миннесотой» и вышли в плей-офф НБА. Леброн оформил дабл-дабл

В США состоялся матч плей-ин НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Миннесоту».

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Источник: Reuters

«Лос-Анджелес» уступал по ходу 3-й четверти −15 очков, но смог переломить игру и добыть победу в овертайме. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 108:102 (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл (30 очков, 10 подборов).

«Лос-Анджелес» благодаря этой победе вышел в плей-офф, где сыграет в первом раунде с «Мемфисом».

НБА. Плей-ин

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 108:102 (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4)

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