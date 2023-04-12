«Лейкерс» одержали волевую победу над «Миннесотой» и вышли в плей-офф НБА. Леброн оформил дабл-дабл

«Лос-Анджелес» уступал по ходу 3-й четверти −15 очков, но смог переломить игру и добыть победу в овертайме. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 108:102 (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4).