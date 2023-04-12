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12 апреля, источник: Чемпионат.com

Названы самые продаваемые майки во второй половине сезона НБА

НБА представила информацию об объёмах продаж игровых маек лучших баскетболистов лиги во второй половине сезона.

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Источник: AP 2022

Как сообщают официальные социальные сети лиги, лидером по продажам является майка звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Второе место в списке занял лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Тройку лучших замкнул лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

Топ-15 популярных маек НБА второй половины сезона 2022/2023:
1. Леброн Джеймс («Лейкерс»)
2. Стефен Карри («Голден Стэйт»)
3. Джейсон Тейтум («Бостон»)
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки»)
5. Лука Дончич («Даллас»)
6. Кевин Дюрант («Финикс»)
7. Девин Букер («Финикс»)
8. Джа Морант («Мемфис»)
9. Дэмьен Лиллард («Портленд»)
10. Кайри Ирвинг («Даллас»)
11. Ламело Болл («Шарлотт»)
12. Никола Йокич («Денвер»)
13. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
14. Джейлен Браун («Бостон»)
15. Джордан Пул («Голден Стэйт»).

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