«Торонто» и «Нью-Орлеан» остались без плей-офф

Клубы «Торонто Рэпторс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» уступили в матчах раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В плей-ин Восточной конференции «Торонто» (9-е место в конференции) дома проиграл «Чикаго Буллз» (10) со счетом 105:109 (28:23, 30:24, 23:25, 24:37). Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Чикаго» Зак Лавин, в активе которого 39 очков. У хозяев больше всех очков набрал Паскаль Сиакам (32). Дабл-даблы на счету разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита (26 очков, 12 подборов), его одноклубника форварда Скотти Барнса (19 очков, 10 подборов) и центрового гостей Николы Вучевича (14 очков, 13 подборов).

В плей-ин Запада «Нью-Орлеан» (9) дома проиграл команде «Оклахома-Сити Тандер» (10) со счетом 118:123. Самым результативным игроком матча стал Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы», на счету которого 32 очка. У хозяев больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (31). Дабл-даблы оформили защитник гостей Джош Гидди (31 очко, 10 передач) и центровой «Нью-Орлеана» Йонас Валанчюнас (16 очков, 18 подборов).