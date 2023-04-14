Клуб НБА «Даллас» оштрафовали на $750 тыс. за умышленное поражение

ТАСС, 14 апреля. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать «Даллас» на $750 тыс. за поражение в матче регулярного чемпионата против «Чикаго». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лиги.

«Даллас» 8 апреля в предпоследнем матче регулярного чемпионата на своей площадке проиграл «Чикаго» со счетом 112:115.

«Даллас» нарушил политику лиги в отношении отдыха игроков и продемонстрировал своими действиями и публичными заявлениями желание организации проиграть игру, чтобы повысить шансы на сохранение выбора в первом раунде драфта 2023 года. Лига не обнаружила, чтобы игроки, участвовавшие в матче, не играли на победу, — говорится в заявлении.