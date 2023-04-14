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21:48 (мск), источник: ТАСС

Клуб НБА «Даллас» оштрафовали на $750 тыс. за умышленное поражение

В предпоследнем матче регулярного чемпионата «Даллас» проиграл «Чикаго» со счетом 112:115.

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Источник: Reuters

ТАСС, 14 апреля. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать «Даллас» на $750 тыс. за поражение в матче регулярного чемпионата против «Чикаго». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лиги.

«Даллас» 8 апреля в предпоследнем матче регулярного чемпионата на своей площадке проиграл «Чикаго» со счетом 112:115.

«Даллас» нарушил политику лиги в отношении отдыха игроков и продемонстрировал своими действиями и публичными заявлениями желание организации проиграть игру, чтобы повысить шансы на сохранение выбора в первом раунде драфта 2023 года. Лига не обнаружила, чтобы игроки, участвовавшие в матче, не играли на победу, — говорится в заявлении.

«Даллас» завершил регулярный чемпионат НБА на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 38 побед и 44 поражения. Команда не попала в плей-офф и плей-ин.

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