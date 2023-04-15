«Миннесота» пробилась в плей-офф НБА

Встреча, прошедшая в Миннеаполисе в пятницу, завершилась со счетом 120:95 (24:23, 33:34, 38:31, 25:17) в пользу хозяев. У победителей сразу три игрока оформили по дабл-даблу — Карл-Энтони Таунс (28 очков + 11 подборов), Руди Гобер (21 очко + 10 подборов) и Энтони Эдвардс (19 очков + 10 подборов). У «Оклахомы» 22 очка набрал Шэй Гилджес-Александер.

После выхода «Миннесоты», которая сыграет в ⅛ финала с лучшей командой Запада «Денвер Наггетс», сформировалась сетка первого раунда плей-офф конференции. Другие пары выглядят так: «Мемфис Гриззлис» — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс».

На Востоке последним участником плей-офф стал клуб «Майами Хит», победивший в решающем матче плей-ин «Чикаго Буллз» — 102:91 (29:21, 20:23, 18:24, 35:23). У победителей по 31 очку набрали Джимми Батлер и Макс Струс, у «Чикаго» 26 очков на счету Демара Дерозана.