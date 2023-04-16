Действующие чемпионы проиграли стартовый матч плей-офф НБА

Действующие чемпионы лиги — «Голден Стэйт Уорриорз» играли на выезде против «Сакраменто Кингз», которые в последний раз играли в плей-офф в 2006 году. Все решилось на последних секундах, когда лидер «Уорриорз» Стефен Карри не смог реализовать трехочковый за три секунды до завершения матча. 126:123 в пользу «Сакраменто Кингз».

Карри стал самым результативным у проигравших, набрав 30 очков. В то же время, у «Сакраменто» лучшим стал ДеАарон Фокс, который набрал 38 очков. Кроме того, 32 очка принес команде Малик Монк, вышедший со скамьи запасных.

Стоит говорить о том, что «Филадельфия 76», которая посеяна третьей на Востоке, довольно легко разобралась с «Бруклин Нетс» — 121:101. Лучшим в составе победителей стал центровой Джоэль Эмбиид, который набрал 26 очков. Джеймс Харден набрал 23 очка и сделал 13 передач.

«Бостон Селтикс» не оставил шанса «Атланта Хокс», выиграв — 112:99 на своем паркете. В составе хозяев отметилась парочка Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун. Первый набрал 25, а второй 29 очков.

Куда более упорной стала встреча в Кливленде, где местные «Кавальерз» проиграли гостям из «Нью-Йорк Никс» — 97:101. Лучшим в составе «Нью-Йорка» стал Джален Брунсон, у которого на счету — 27 очков.