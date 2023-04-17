«Лейкерс» повели в серии первого раунда плей-офф НБА с «Мемфисом»
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 128:112 (32:27, 27:38, 37:25, 32:22) в пользу гостей, у которых Руи Хатимура набрал 29 очков, дабл-дабл оформили Леброн Джеймс (21 очко, 11 подборов) и Энтони Дэвис (22 очка, 12 подборов). У хозяев больше всех очков набрал Джарен Джексон (31).
Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Мемфисе 19 апреля.