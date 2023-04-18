«Филадельфия» удвоила преимущество в серии плей-офф НБА с «Бруклином»

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 96:84 (25:25, 19:24, 24:14, 28:21). Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Тайриз Макси, набравший 33 очка. У «Бруклина» больше всех очков набрал Кэмерон Джонсон (28). По дабл-даблу оформили баскетболисты «Филадельфии» Тобиас Харрис (20 очков, 12 подборов) и Джоэл Эмбиид (20 очков, 19 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Сиксерс», третья встреча пройдет 20 апреля в Нью-Йорке.

В другом матче дня баскетболисты «Сакраменто Кингз» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче первого раунда со счетом 114:106 (17:23, 41:29, 25:23, 31:31). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 28 очков. У «Сакраменто» больше всех очков записали на свой счет Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис (по 24). Счет в серии стал 2−0 в пользу «Сакраменто», третий матч пройдет 20 апреля в Сан-Франциско.