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11:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту» в третьем матче

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 120:111 (28:28, 33:27, 33:33, 26:23). Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, набравший 36 очков. У «Денвера» больше всех очков записал на свой счет Майкл Портер (25). Трипл-дабл оформил центровой «Денвера» Никола Йокич (20 очков, 11 подборов, 12 передач), дабл-дабл сделал его одноклубник Руди Гобер (18 очков, 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Денвера». Четвертый матч противостояния пройдет 23 апреля в Миннеаполисе. По итогам регулярного чемпионата «Наггетс» стали первыми в Западной конференции. «Тимбервулвз» пробились в плей-офф через плей-ин.

В других матчах дня «Атланта Хокс» обыграла дома «Бостон Селтикс» (130:122) и сократила отставание в серии (2−1), а «Нью-Йорк Никс» на своей площадке победил «Кливленд Кавальерс» (99:79) и вышел вперед в серии (2−1).

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