Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту» в третьем матче

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 120:111 (28:28, 33:27, 33:33, 26:23). Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, набравший 36 очков. У «Денвера» больше всех очков записал на свой счет Майкл Портер (25). Трипл-дабл оформил центровой «Денвера» Никола Йокич (20 очков, 11 подборов, 12 передач), дабл-дабл сделал его одноклубник Руди Гобер (18 очков, 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Денвера». Четвертый матч противостояния пройдет 23 апреля в Миннеаполисе. По итогам регулярного чемпионата «Наггетс» стали первыми в Западной конференции. «Тимбервулвз» пробились в плей-офф через плей-ин.