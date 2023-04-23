«Лейкерс» повел в серии первого раунда плей-офф НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 111:101 (35:9, 18:28, 35:31, 23:33). У хозяев дабл-дабл (31 очко, 17 подборов) сделал Энтони Дэвис, у гостей Джа Морант оформил дабл-дабл из 45 очков и 13 передач.

В третьей четверти форвард «Мемфиса» Диллон Брукс был удален за удар игроку «Лос-Анджелеса» Леброну Джеймсу рукой между ног.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Лейкерс». Следующая игра пройдет 24 апреля в Лос-Анджелесе.