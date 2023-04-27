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11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Майами» и «Нью-Йорк» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. «Майами Хит» обыграл в овертайме «Милуоки Бакс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча в Милуоки завершилась со счетом 128:126 (36:33, 27:36, 23:33, 32:16, 10:8) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джимми Батлер из «Майами», на счету которого 42 очка. Трипл-даблом отметился его партнер по команде Бэм Адебайо (20 очков, 10 подборов, 10 передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл (38 очков, 20 подборов).

«Майами» выиграл серию со счетом 4−1. В четвертьфинале команда сыграет с «Нью-Йорк Никс», который в другом матче дня добился выхода в следующую стадию, обыграв в гостях «Кливленд Кавальерс» (106:95) и выиграв серию со счетом 4−1.

«Мемфис Гриззлис» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:99) и сократил отставание в серии (2−3). Действующий чемпион НБА «Голден Стейт Уорриорз» победил в гостях «Сакраменто Кингз» (123:116) и повел в противостоянии (3−2).

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