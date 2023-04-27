«Майами» и «Нью-Йорк» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

Встреча в Милуоки завершилась со счетом 128:126 (36:33, 27:36, 23:33, 32:16, 10:8) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джимми Батлер из «Майами», на счету которого 42 очка. Трипл-даблом отметился его партнер по команде Бэм Адебайо (20 очков, 10 подборов, 10 передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл (38 очков, 20 подборов).

«Майами» выиграл серию со счетом 4−1. В четвертьфинале команда сыграет с «Нью-Йорк Никс», который в другом матче дня добился выхода в следующую стадию, обыграв в гостях «Кливленд Кавальерс» (106:95) и выиграв серию со счетом 4−1.