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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Тейтума вывел «Бостон» в четвертьфинал плей-офф НБА

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Бостон Селтикс» обыграл «Атланту Хокс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча в Атланте завершилась со счетом 128:120 (35:34, 33:33, 30:33, 30:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джейлен Браун из «Бостона», на счету которого 32 очка. Его партнер по команде Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл, набрав 30 очков и совершив 14 подборов.

«Бостон» выиграл серию со счетом 4−2, в четвертьфинале команда сыграет с «Филадельфией».

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