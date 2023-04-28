Дабл-дабл Тейтума вывел «Бостон» в четвертьфинал плей-офф НБА
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Бостон Селтикс» обыграл «Атланту Хокс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Бостон Селтикс» обыграл «Атланту Хокс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Атланте завершилась со счетом 128:120 (35:34, 33:33, 30:33, 30:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джейлен Браун из «Бостона», на счету которого 32 очка. Его партнер по команде Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл, набрав 30 очков и совершив 14 подборов.
«Бостон» выиграл серию со счетом 4−2, в четвертьфинале команда сыграет с «Филадельфией».