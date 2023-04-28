Дюрант стал третьим игроком в истории НБА, подписавшим пожизненный контракт с Nike

«Когда я только подписал свой первый контракт с Nike, я и представить себе не мог, как далеко мы зайдем в этом партнерстве. Мы проделали удивительную работу в творческом и благотворительном плане. Вместе путешествовали по миру и построили бизнес, который теперь будет существовать вечно. Я с нетерпением жду будущего, и для меня большая честь попасть в компанию к столь особенным игрокам», — приводит слова Дюранта Boardroom.