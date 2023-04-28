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28 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Дюрант стал третьим игроком в истории НБА, подписавшим пожизненный контракт с Nike

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант подписал пожизненный контракт с Nike.

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Источник: Reuters

Он стал третьим игроком в истории НБА, подписавшим такой контракт с брендом, присоединившись к Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.

«Когда я только подписал свой первый контракт с Nike, я и представить себе не мог, как далеко мы зайдем в этом партнерстве. Мы проделали удивительную работу в творческом и благотворительном плане. Вместе путешествовали по миру и построили бизнес, который теперь будет существовать вечно. Я с нетерпением жду будущего, и для меня большая честь попасть в компанию к столь особенным игрокам», — приводит слова Дюранта Boardroom.

34-летний спортсмен заключил первую сделку с Nike еще новичком в 2007 году.

Вице-президент компании по маркетингу Джон Слашер прокомментировал подписание контракта: «Как один из лучших баскетболистов планеты, Кевин Дюрэнт был особой частью компании Nike на протяжении последних 16 лет».

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