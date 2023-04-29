«Лейкерс» разгромили «Мемфис» и вышли во второй раунд плей-офф
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» нанес разгромное поражение «Мемфис Гриззлиз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» нанес разгромное поражение «Мемфис Гриззлиз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18). В составе победителей самым результативными игроком стал Д’Анджело Расселл, набравший 31 очко. Также дабл-дабл оформил Энтони Дэвис (16 очков и 14 подборов). У гостей 15 баллов в активе Десмонда Бейна.
«Лейкерс», попавшие в плей-офф через раунд плей-ин, одержали победу в серии до четырех побед — 4−2.
В другой встрече клуб «Сакраменто Кингз» нанес поражение «Голден Стэйт Уорриорз» (118:99) и сравнял счет в серии — 3−3. Победитель седьмого матча в полуфинале Западной конференции сыграет с «Лейкерс».