Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Родина
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Шинник
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Салернитана
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Акрон
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Вулверхэмптон
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Волгарь
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:15
Эльче
Райо Вальекано
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Балтика
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Аяччо
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
СКА-Хабаровск
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Колорадо
14
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Милан
Хоккей. НХЛ
04:30
Миннесота
Даллас
14
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Вердер
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал
Альмерия
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Бостон
75
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Аталанта
Хоккей. НХЛ
02:00
Айлендерс
Каролина
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Зарубежный
28.04
Страсбур
Лион
12
Футбол. Зарубежный
28.04
Осасуна
Реал Сосьедад
02
Все события
09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» разгромили «Мемфис» и вышли во второй раунд плей-офф

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» нанес разгромное поражение «Мемфис Гриззлиз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18). В составе победителей самым результативными игроком стал Д’Анджело Расселл, набравший 31 очко. Также дабл-дабл оформил Энтони Дэвис (16 очков и 14 подборов). У гостей 15 баллов в активе Десмонда Бейна.

«Лейкерс», попавшие в плей-офф через раунд плей-ин, одержали победу в серии до четырех побед — 4−2.

В другой встрече клуб «Сакраменто Кингз» нанес поражение «Голден Стэйт Уорриорз» (118:99) и сравнял счет в серии — 3−3. Победитель седьмого матча в полуфинале Западной конференции сыграет с «Лейкерс».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бизнес с Липницкой и богатая светская жизнь. Как живет красавица-фигуристка
Новый русский Клаудиньо — о гражданстве, великом Пеле и провокациях Дзюбы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь