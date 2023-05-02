Игровое утро в НБА: «Филадельфия» справилась без Эмбиида, «Денвер» снова одолел «Финикс»

Сегодня, 2 мая, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Филадельфия Сиксерс» во втором раунде провела первую встречу с «Бостон Селтикс» без Джоэла Эмбиида. «Денвер Наггетс» во второй раз сыграл в серии с «Финикс Санз».

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден набрал 45 очков, повторив таким образом личный рекорд результативности в матчах плей-офф. Более того, Харден стал автором победного трёхочкового броска за 8,7 секунды до конца основного времени.

Другой разыгрывающий гостей, Тайриз Макси, добавил 26 очков, тем временем форвард Тобиас Харрис закончил встречу с 18 очками. Форвард Джейсон Тейтум — лучший снайпер в составе «Бостона» — 39 очков и 11 подборов. У Джейлена Брауна в протоколе 23 очка, Малкольм Брогдон помог 20 очками.

При счёте 117:115 в пользу «Сиксерс» хозяева имели возможность выйти вперёд или уравнять цифры на табло, однако Тейтум совершил потерю, в результате которой Джейсон был вынужден нарушать правила на центровом Поле Риде. Рид впоследствии попал два штрафных броска — 119:115.

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«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз»

Второй матч серии между командами — «Денвер» снова одержал победу и воспользовался преимуществом своей площадки. Подопечные Майка Мэлоуна с чистой совестью отправляются в Аризону, где проведут следующие две встречи.

Центровой Никола Йокич набрал 39 очков, сделал 16 подборов и пять передач. Тем не менее сербский баскетболист закончил игру с показателем «плюс-минус» «+2» — это второй худший показатель в стартовой пятёрке «Наггетс». Форвард Аарон Гордон и атакующий защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп добавили по 16 и 14 очков соответственно.

Несмотря на не самую лучшую игру, защитник Джамал Маррей набрал всего 10 очков, попав 3 броска из 15 попыток, отдал восемь передач и собрал четыре подбора: у него лучший показатель «плюс-минус» среди стартеров («+14») и второй лучший в команде после Кристиана Брауна («+15»).

В составе «Финикса» не самую лучшую игру показал форвард Кевин Дюрант — 24 очка при 10 из 27 с игры. На его счету также восемь подборов и три результативные передачи. Несмотря на 35 очков, худший показатель «плюс-минус» в стартовой пятёрке «Санз» продемонстрировал защитник Девин Букер — «-7». В то же время Кэмерон Пэйн по итогам встречи показал «-16» — в этом плане он худший в матче.

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Герой дня: Джеймс Харден

45 очков (17 из 30 с игры, 7 из 14 — трёхочковые)

6 передач

1 подбор

2 перехвата и 1 блок-шот.

Джеймс Харден в последней четверти полностью перебросал дуэт «Селтикс» Джейлен Браун — Джейсон Тейтум. Сам Харден набрал за этот отрезок 15 очков против 10 «кельтской» пары звёздных игроков. При этом последнее попадание с игры Тейтума было зафиксировано за 11.06 до конца, а Брауна — за 6.11.

Как упоминали ранее, Харден повторил личный рекорд результативности в матчах плей-офф. Последний раз 45 очков Джеймс набирал в 2015 году во время финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз». А ведь прошло всего 7 лет 341 день. Проявление в клатче тоже было — Харден стал автором ключевого трёхочкового броска за девять секунд до конца основного времени при счёте 115:114 в пользу хозяев.

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Неудачник дня: Джейсон Тейтум

39 очков (14 из 25 с игры, 4 из 5 — трёхочковые)

11 подборов

5 передач

1 перехват и 1 блок-шот

1 потеря.

Тейтум — самый результативный игрок дня среди представителей проигравшей стороны. Джейсон за первую половину встречи набрал 26 очков, что является наибольшим клубным показателем с 2010 года. Тогда Рэй Аллен набрал 27 очков после первых 24 минут второго матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Игроки “Сиксерс” попали важные броски. Они поддерживали ритм на протяжении всей игры», — сказал Тейтум во время пресс-конференции.

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Очередная травма Криса Пола

Основной разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вновь получил травму на таком важном этапе сезона НБА. В середине третьей четверти он повредил пах, в результате чего был вынужден покинуть площадку и удалиться в раздевалку. Учитывая историю 37-летнего ветерана, не исключено, что Пол пропустит третий матч.