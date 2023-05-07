Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Голден Стэйт»

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, который набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.