Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Голден Стэйт»

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:97.
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, который набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.
Двукратный MVP лиги разыгрывающий гостей Стефен Карри отметился 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 15 очков и сделал семь подборов.
Счёт в серии в пользу «Лейкерс» — 2−1.