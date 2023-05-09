Стефен Карри установил историческое достижение в НБА

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал первым игроком, который забросил 4 000 трехочковых в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на официальном сайте команды.

Достижение было установлено по ходу четвертого матча ¼ финала плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:104). Четырехтысячный трехочковый был заброшен во время второй четверти встречи.

В регулярных чемпионатах НБА на счету Карри 3390 дальних бросков, а в плей-офф — 610.