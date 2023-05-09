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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стефен Карри установил историческое достижение в НБА

Стефен Карри стал первым баскетболистом, забросившим 4000 трехочковых в НБА.

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Источник: Reuters

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал первым игроком, который забросил 4 000 трехочковых в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на официальном сайте команды.

Достижение было установлено по ходу четвертого матча ¼ финала плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:104). Четырехтысячный трехочковый был заброшен во время второй четверти встречи.

В регулярных чемпионатах НБА на счету Карри 3390 дальних бросков, а в плей-офф — 610.

В составе «Уорриорз» 35-летний защитник выступает на протяжении всей карьеры в НБА, вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом.

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