Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» снова выйти вперёд в серии с «Финиксом»

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру в нападении продемонстрировал форвард Майкл Портер — 19 очков и восемь подборов. Отличную игру со скамейки показал Брюс Браун — 25 очков.