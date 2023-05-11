«Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Лейкерс»

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24) в пользу действующих чемпионов НБА. В составе победителей самым результативным игроком стал Стефен Карри (27 очков), его партнер по команде Дрэймонд Грин (20 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл. У проигравших больше всех набросал Леброн Джеймс (25 очков).