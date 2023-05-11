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10:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Лейкерс»

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24) в пользу действующих чемпионов НБА. В составе победителей самым результативным игроком стал Стефен Карри (27 очков), его партнер по команде Дрэймонд Грин (20 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл. У проигравших больше всех набросал Леброн Джеймс (25 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Лейкерс». Шестая игра противостояния состоится в Лос-Анджелесе 11 мая.

В другой игре «Нью-Йорк Никс» дома выиграл у «Майами Хит» — 112:103 (14:24, 36:23, 34:27, 28:29). Счет в серии — 3−2 в пользу «Хит».

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