Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Шинник
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Сиэтл
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Нью-Джерси
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
11.05
Ювентус
Севилья
11
Футбол. Еврокубки
11.05
Рома
Байер
10
Футбол. Еврокубки
11.05
Фиорентина
Базель
12
Футбол. Еврокубки
11.05
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
21
Все события
10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Денвер» разгромил «Финикс» и вышел в финал Запада НБА

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Финикс Санз» в шестом матче второго раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал Западной конференции.

Наверх
Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 125:100 (44:26, 37:25, 22:25, 22:24). В составе победителей трипл-дабл оформил Никола Йокич (32 очка, 10 подборов, 12 передач). У хозяев самым результативным игроком стал Кэмерон Пэйн, набравший 31 очко.

«Денвер» обыграл «Финикс» в серии со счетом 4−2. В финале Западной конференции команда сыграет с победителем пары «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Филадельфия Севенти Сиксерс» дома уступила «Бостон Селтикс» — 86:95 (22:29, 21:21, 30:21, 13:24). У победителей 22 очка набрал Маркус Смарт. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл (26 очков и 10 подборов). Решающая, седьмая игра серии пройдет в Бостоне 14 мая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-украинка получила паспорт России. Ее секретно вывозили из страны
'Я второй Христос, а ты ведьма': как сходил с ума главный соперник Хабиба
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь