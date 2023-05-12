«Денвер» разгромил «Финикс» и вышел в финал Запада НБА

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 125:100 (44:26, 37:25, 22:25, 22:24). В составе победителей трипл-дабл оформил Никола Йокич (32 очка, 10 подборов, 12 передач). У хозяев самым результативным игроком стал Кэмерон Пэйн, набравший 31 очко.

«Денвер» обыграл «Финикс» в серии со счетом 4−2. В финале Западной конференции команда сыграет с победителем пары «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e6dc3f2a2c381b00&partner_ext=173&place_id=222&oid=-161445492&hd=1&id=456240455&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.