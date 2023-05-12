«Денвер» разгромил «Финикс» и вышел в финал Запада НБА

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 125:100 (44:26, 37:25, 22:25, 22:24). В составе победителей трипл-дабл оформил Никола Йокич (32 очка, 10 подборов, 12 передач). У хозяев самым результативным игроком стал Кэмерон Пэйн, набравший 31 очко.
«Денвер» обыграл «Финикс» в серии со счетом 4−2. В финале Западной конференции команда сыграет с победителем пары «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс».
В другом матче «Филадельфия Севенти Сиксерс» дома уступила «Бостон Селтикс» — 86:95 (22:29, 21:21, 30:21, 13:24). У победителей 22 очка набрал Маркус Смарт. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл (26 очков и 10 подборов). Решающая, седьмая игра серии пройдет в Бостоне 14 мая.