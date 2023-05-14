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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики выбрали лучший блок-шота год в НБА

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал автором лучшего блок-шота сезона по версии болельщиков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает официальный Twitter турнира.

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Фанаты отметили момент из матча «Милуоки» против «Лос-Анджелес Лейкерс», где Адетокнубо в затяжном прыжке «накрыл» бросок из-под кольца в исполнении Леброна Джеймса.

Автором лучшей результативной передачи сезона стал словенец Лука Дончич из «Даллас Маверикс», зрители высоко оценили его пас вдоль линии поля под 3-очковый бросок партнера в игре против «Индианы Пэйсерс».

Лучший данк года (забивание мяча в кольцо сверху) исполнил Аарон Гордон из «Денвер Наггетс», а лучший эпизод чемпионата с дриблингом принадлежит Кевину Дюранту, когда он еще выступал не за «Финикс Санз», а за «Бруклин Нетс».

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