Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
США
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Латвия
Норвегия
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
Урал
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Финляндия
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Канада
Казахстан
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Все события
10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сан-Антонио» выиграл лотерею драфта НБА 2023 года

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Сан-Антонио Спёрс» по итогам драфт-лотереи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получил право первого выбора на драфте 2023 года, сообщается на официальном сайте лиги.

Наверх
Источник: Reuters

«Сан-Антонио» занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда впервые с 1997 года будет выбирать первой на драфте, тогда под первым номером был выбран Тим Данкан, который входит в Зал баскетбольной славы с 2020 года.

Второй номер драфта достался «Шарлотт Хорнетс» (14-е место на Востоке), третий получил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (13-е место на Западе), а четвертый — «Хьюстон Рокетс» (14-е место на Западе). Всего на драфте будет 58 выборов, так как «Филадельфия Сиксерс» и «Чикаго Буллз» лишены пиков во втором раунде из-за нарушения правил.

Церемония драфта пройдет 22 июня в Нью-Йорке. Фаворитом называется француз Виктор Вембаньяма.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Предлагали руку и счет в банке'. Интервью с секс-символом нашего спорта
'Кричал у балкона: 'Алина, выходи'. Правила жизни главной гимнастки России
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь