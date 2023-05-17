«Сан-Антонио» выиграл лотерею драфта НБА 2023 года

«Сан-Антонио» занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда впервые с 1997 года будет выбирать первой на драфте, тогда под первым номером был выбран Тим Данкан, который входит в Зал баскетбольной славы с 2020 года.

Второй номер драфта достался «Шарлотт Хорнетс» (14-е место на Востоке), третий получил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (13-е место на Западе), а четвертый — «Хьюстон Рокетс» (14-е место на Западе). Всего на драфте будет 58 выборов, так как «Филадельфия Сиксерс» и «Чикаго Буллз» лишены пиков во втором раунде из-за нарушения правил.