«Денвер» оказался в шаге от выхода в финал плей-офф НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 119:108 (32:20, 26:35, 26:27, 35:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джамал Мюррэй из «Денвера», в активе которого 37 очков, дабл-дабл на счету его партнера по команде Майкла Портера (14 очков, 10 подборов). У «Лейкерс» больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Энтони Дэвис (28 очков, 18 подборов), также дабл-дабл у Леброна Джеймса (23 очка, 12 передач).