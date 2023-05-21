«Денвер» оказался в шаге от выхода в финал плей-офф НБА
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 119:108 (32:20, 26:35, 26:27, 35:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джамал Мюррэй из «Денвера», в активе которого 37 очков, дабл-дабл на счету его партнера по команде Майкла Портера (14 очков, 10 подборов). У «Лейкерс» больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Энтони Дэвис (28 очков, 18 подборов), также дабл-дабл у Леброна Джеймса (23 очка, 12 передач).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Денвера». Четвертый матч противостояния состоится в Лос-Анджелесе в ночь на вторник по московскому времени.