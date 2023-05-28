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11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бостон» отыгрался с 0−3 в финале Востока НБА и сравнял счет в серии

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» обыграли «Майами Хит» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Майами, завершилась победой гостей со счетом 104:103 (34:29, 23:24, 22:19, 25:31). Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 31 балл и сделавший 11 подборов и 5 передач, его одноклубник Джейлен Браун оформил дабл-дабл (26 очков, 10 подборов и 3 передачи). Лучшим игроком у «Майами» стал Джимми Батлер (24 очка, 11 подборов и 8 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. «Селтикс» отыгрались, уступая по ходу серии со счетом 0−3. Седьмой матч пройдет в Бостоне в ночь на 30 мая по московскому времени.

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