«Бостон» отыгрался с 0−3 в финале Востока НБА и сравнял счет в серии

Встреча, которая состоялась в Майами, завершилась победой гостей со счетом 104:103 (34:29, 23:24, 22:19, 25:31). Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 31 балл и сделавший 11 подборов и 5 передач, его одноклубник Джейлен Браун оформил дабл-дабл (26 очков, 10 подборов и 3 передачи). Лучшим игроком у «Майами» стал Джимми Батлер (24 очка, 11 подборов и 8 передач).