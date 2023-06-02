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09:45 (мск), источник: Sport24

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Майами» в первом матче финала плей-офф

В ночь на 2 июня (мск) состоялся первый матч финала НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Наггетс» со счетом 104:93.

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Источник: Reuters

Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Джамал Маррей отметился дабл-даблом из 26 очков и 10 передач.

У «Хит» больше всех набрал Бэм Адебайо — дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

«Денвер» повел в серии со счетом 1−0. Следующий матч состоится 5 июня, начало — 03:00 мск.

НБА. Плей-офф. Финал

«Денвер» — «Майами» — 104:93 (29:20, 30:22, 25:21, 20:30)

Счет в серии 1−0.

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