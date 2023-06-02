Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Майами» в первом матче финала плей-офф
В ночь на 2 июня (мск) состоялся первый матч финала НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Наггетс» со счетом 104:93.
В ночь на 2 июня (мск) состоялся первый матч финала НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Наггетс» со счетом 104:93.
Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Джамал Маррей отметился дабл-даблом из 26 очков и 10 передач.
У «Хит» больше всех набрал Бэм Адебайо — дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.
«Денвер» повел в серии со счетом 1−0. Следующий матч состоится 5 июня, начало — 03:00 мск.
НБА. Плей-офф. Финал
Счет в серии 1−0.