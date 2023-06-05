«Денвер» проиграл «Майами» во втором матче финала НБА

Встреча, которая прошла в Денвере, закончилась поражением хозяев площадки со счетом 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36). Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 41 очко и сделавший 11 подборов. У гостей 23 очка набрал Гейб Винсент, по 21 очку на счету Джимми Батлера и Бэма Адебайо.

Йокич набрал 68 очков в двух стартовых матчах финальной серии, это третий результат в истории лиги после Аллена Айверсона (71 очко, 2001 год) и Майкла Джордана (69, 1991).