Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Бетис
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
4.06
Сельта
Барселона
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Эльче
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
4.06
Эспаньол
Альмерия
33
Футбол. Зарубежный
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Все события
09:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Денвер» проиграл «Майами» во втором матче финала НБА

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. «Денвер Наггетс» проиграл «Майами Хит» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2022

Встреча, которая прошла в Денвере, закончилась поражением хозяев площадки со счетом 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36). Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 41 очко и сделавший 11 подборов. У гостей 23 очка набрал Гейб Винсент, по 21 очку на счету Джимми Батлера и Бэма Адебайо.

Йокич набрал 68 очков в двух стартовых матчах финальной серии, это третий результат в истории лиги после Аллена Айверсона (71 очко, 2001 год) и Майкла Джордана (69, 1991).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третий матч противостояния пройдет 8 июня в Майами.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лучшая спортсменка в истории Украины переехала в Россию. Вот это смелость!
'Не против выступать с трансгендерами': Клишина — о жизни в США и заработке
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь