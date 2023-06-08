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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами»

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся третий матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:94.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным игроком матча у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.

Самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи.

После сегодняшнего матча счёт в серии стал 2−1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 10 июня и начнётся в 3:30 мск.

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