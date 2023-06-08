Трипл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами»

Самым результативным игроком матча у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.