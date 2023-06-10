«Денвер» находится в шаге от чемпионства в НБА
Дабл-даблы Йокича и Мюррея принесли «Денверу» третью победу в серии финала НБА с «Майами».
Дабл-даблы Йокича и Мюррея принесли «Денверу» третью победу в серии финала НБА с «Майами».
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Майами Хит» в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Майами завершилась со счетом 108:95 (20:21, 35:30, 31:22, 22:22) в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал Арон Гордон из «Денвера», в активе которого 27 очков. Дабл-даблы оформили его партнеры по команде Никола Йокич (23 очка, 12 подборов) и Джамал Мюррей (15 очков, 12 передач).
В составе «Майами» больше всех очков набрал Джимми Батлер (25 очков), дабл-дабл на счету Бэма Адебайо (20 очков, 11 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Денвера». Пятый матч противостояния, который может стать заключительным, пройдет в Денвере в ночь на вторник по московскому времени.