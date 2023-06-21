У чемпионства «Денвера» в НБА есть теневой герой. Он прошел через жесткие тренировки отца и год лазарета

Так, Мюррэй стал лишь третьим игроком в истории с 10+ передачами в трех матчах финала НБА кряду. Кроме того, в четвертом матче с «Майами» 26-летний баскетболист отдал 12 передач без единой потери. Это третий результат в истории финалов. Также, как отмечает The Athletic, Мюррэй — лучший в истории НБА по приросту эффективности в плей-офф по сравнению с регулярным чемпионатом.

По итогам третьей встречи с «Хит» Джамал вместе с Йокичем составили первый дуэт в истории, когда оба игрока сделали трипл-дабл с 30 очками в матче НБА. Помимо этого, Йокич и Мюррэй создали третью связку в истории с 10+ передачами у обоих в финале НБА. «Когда у нас идет, то да, в лиге нет никого лучше нас», — характеризовал защитник свой дуэт с сербским коллегой. «Джамал Мюррэй — лучший разыгрывающий НБА», — не стеснялся громких оценок чемпион НБА 2008 г. в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс.

Подобный успех сложно было представить еще год назад — тогда Мюррэй лежал в лазарете после операции на «крестах» и не был уверен, что вообще сможет продолжить карьеру. И это далеко не единственное испытание, которое выпало на его долю.

Спортивное воспитание Мюррэю дал отец, в сборной Канады Джамал зажег с первых матчей

Папа Джамала Роджер переехал в Канаду с Ямайки в девять лет и мечтал добиться успехов в спорте. Мюррэй-старший часто любил хвастаться, что однажды играл в баскетбол с великим боксером-тяжеловесом Ленноксом Льюисом. Тем не менее, сам большую карьеру выстроить не смог. Когда родился сын, Роджер решил, что он приложит максимум усилий, чтобы сделать из мальчика великого атлета.

Джамал регулярно рассказывает в интервью о тяжелейших тренировках, которые он проходил в детстве. Мюррэй-старший устраивал сессии из отжиманий на снегу без перчаток и без точного лимита, заставлял мальчика самостоятельно убирать лопатой слои снега, собирать листву во время первых осенних холодов, чтобы руки привыкли к самым жестким условиям, а еще приседать с чашками горячего чая на коленях.

Когда будущий чемпион НБА начал быстро прибавлять в росте, Роджер понял — будущее сына в баскетболе. Одним из заданий стала отработка штрафных. Папа не отпускал Джамала, пока тот не забьет 30 подряд без промахов. При этом отвлекал его разными криками. Для отработки дриблинга Мюррей-старший приводил Джамала на заброшенные ледовые площадки, выбирал самый неровный участок и, несмотря на скольжение, заставлял сына бегать по нему с мячом.

Мой отец — большой фанат Брюса Ли и восточных единоборств. В детстве мы часто смотрели фильмы о кунг-фу, и самой лучшей частью была та, где показывали процесс подготовки главного героя к решающему бою. Тогда мой отец говорил: «Видишь, это не просто упражнения, ты должен постоянно испытывать себя. Чтобы ты ни делал, необходимо сохранять самообладание, тогда оно не покинет тебя и во время матча». Джамал Мюррей

Постепенно Джамал стал одержим баскетболом. Тренеру школьной команды даже приходилось забирать у него кроссовки, чтобы он не оставался заниматься после занятий. Но Мюррэй все равно тайком пробирался в зал, когда все уходили, и играл с мячом в одних носках. Такая самоотдача дала результат: в 13 лет защитник уже выступал против выпускников колледжей, а в 19 Джамала пригласили в сборную Канады.

На первом же крупном турнире Мюррэй проявил свои лидерские качества — в полуфинале Панамериканских игр-2015 Канада победила США в овертайме 111:108, два решающих трехочковых были как раз на счету будущего баскетболиста «Денвера». «У нас в Канаде хватает таланта, просто нет такого большого количества камер, которые бы показывали это», — делился своим видением Мюррэй.

После этого за Джамалом выстроилась очередь из вузовских команд. Настойчивее других оказался университет Кентукки. 20 очков в среднем за игру, набираемых Мюррэем, стали лучшим показателем для первогодки в истории учебного заведения. Там же к защитнику приклеилось прозвище «Blue Arrow» («Голубая стрела»), отсылающее к герою одноименного комикса и вдохновившее игрока на фирменное празднование трехочковых. Каждое точное попадание он начал отмечать жестом, символизирующим выстрел стрелой.

«Химию» с Йокичем Джамал нашел не сразу, из-за травмы «крестов» канадцу пришлось пропустить целый сезон

На драфте 2016 г. 19-летний Мюррэй котировался высоко и ушел в первом раунде под седьмым номером. Годом ранее в «Денвере» оказался Никола Йокич. Вопреки распространенному мнению «химия» между канадцем и сербом сложилась не сразу. Джамал любит вспоминать, что начинал карьеру в НБА с 17 промахов подряд.

«Сперва мы просто уступали друг другу возможности для атаки. Затем он начал чаще пасовать, но это были передачи в отрыв, через всю площадку, наши схемы тогда базировались на скоростной игре, и атака казалась менее разнообразной. Только потом мы начали подыгрывать друг другу. Стали выяснять, кому из нас где нравится получать мяч, в какое время куда смещаться», — вспоминал Мюррэй первый совместный сезон (2016/17) вместе с Йокичем.

Уже в следующем году Джамал и Никола стали определяющими игроками команды. Тем не менее, вывести «Наггетс» в плей-офф впервые с 2013-го не смогли. В 2019-м цели наконец удалось достичь — пусть «Денвер» вылетел уже во втором раунде от «Портленд Трэйл Блэйзерс», но затянул серию до семи матчей. Эксперты восхищались лидерами «Наггетс» и предрекали им и их коллективу большое будущее.

Вместе с Николой Йокичем Джамал Мюррэй создал один из лучших дуэтов в нынешней НБА | Источник: Reuters

Прогресс Джамала был неоспорим — в плей-офф 2020 г. Мюррэй стал первым игроком после Майкла Джордана, кто набрал 40 и более очков в трех матчах плей-офф подряд. В феврале 2021-го в игре против «Кливленд Кавальерс» канадец оказался единственным игроком в истории НБА, набравшим 50 очков без единого штрафного.

«Денвер» активно готовился к новым подвигам в плей-офф, но затем наступило 12 апреля. Когда в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» играть оставалось всего 50 секунд, Джамал подпрыгнул, пытаясь оформить лэй-ап, но тут же рухнул на паркет. Канадец корчился в агонии — держался за колено и перекатывался по покрытию. Припрыгивающего на одной ноге Мюррэя вынесли под руки. На следующий день баскетболисту провели МРТ-обследование и выявили разрыв крестообразных связок колена, спустя пару недель сделали операцию.

«Я помню, как мы ехали с ним в автобусе в аэропорт на следующий день после того, как он получил травму. У него были слезы на глазах, — вспоминал главный тренер “Денвера” Майк Мэлоун. — Его первой мыслью было: “Ребята, вы собираетесь меня обменять? Я теперь “испорченный товар”, вы собираетесь меня обменять?” Я обнял его и сказал: “Нет, черт возьми. Ты наш. Мы любим тебя и поможем тебе вернуться.

Мюррэй отсутствовал ровно 555 дней. «Я не мог делать вообще ничего, — вспоминал баскетболист. — Спать, переворачиваться с одного бока на другой, лежать на одном месте. Постоянная боль. Она охватывала меня всего. Я уже не понимал, что конкретно у меня болит — колено, голова, живот. Создавалось впечатление, что сам факт существования вызывает у меня дискомфорт».

Джамал полностью пропустил сезон 2021/22. Во время восстановления он занялся медитацией и практиковал кунг-фу. «Я старался ориентироваться на своего кумира — Брюса Ли. Всегда восхищался, как он умел управлять своим телом», — отмечал Мюррэй.