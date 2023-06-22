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22 июня, источник: Спорт РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион продолжит карьеру в «Голден Стэйт»

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу Крис Пол в результате обмена стал игроком «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает в Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

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Источник: AP 2022

Пол, выступавший в минувшем сезоне за «Финикс Санз», ранее в июне перешел в «Вашингтон Уизардс» в обмен на защитника Брэдли Била.

За Пола «Вашингтон» получил защитника Джордана Пула, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НБА 2030 года и выбор во втором раунде драфта-2027.

Полу 38 лет, в минувшем сезоне разыгрывающий провел за «Финикс» 59 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 13,9 очка, делая 8,9 передачи и 4,3 подбора. В плей-офф на его счету 7 матчей, 12,4 очка за игру, 5 подборов и 7,4 передачи.

Пол 12 раз участвовал в Матче звезд НБА, четырежды попадал в первую символическую пятерку по итогам регулярного чемпионата, защитник пять раз завершал сезон лидером по ассистам. Американец завоевал золотые олимпийские медали на Играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

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