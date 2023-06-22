Двукратный олимпийский чемпион продолжит карьеру в «Голден Стэйт»

Пол, выступавший в минувшем сезоне за «Финикс Санз», ранее в июне перешел в «Вашингтон Уизардс» в обмен на защитника Брэдли Била.

За Пола «Вашингтон» получил защитника Джордана Пула, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НБА 2030 года и выбор во втором раунде драфта-2027.

Полу 38 лет, в минувшем сезоне разыгрывающий провел за «Финикс» 59 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 13,9 очка, делая 8,9 передачи и 4,3 подбора. В плей-офф на его счету 7 матчей, 12,4 очка за игру, 5 подборов и 7,4 передачи.