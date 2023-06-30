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01:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Филадельфия» может обменять Хардена в «Клипперс»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Десятикратный участник Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Харден может покинуть клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» в результате обмена, сообщает The Athletic.

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Источник: AP 2022

По данным источника, Харден согласился на продление контракта на следующий сезон на 35,6 млн долларов, чтобы не становиться свободным агентом. При этом руководство «Филадельфии» пообещало поработать вместе над сценариями его обмена в другую команду.

33-летний Харден может продолжить карьеру в клубе «Лос-Анджелес Клипперс».

В 2022 году Хардена обменяли из «Бруклина» в «Филадельфию», где подписал двухлетний контракт на 68 млн долларов с возможностью договориться о новом соглашении в статусе свободного агента. Также в НБА баскетболист играл за «Оклахому-Сити» и «Хьюстон», в котором провел большую часть карьеры.

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