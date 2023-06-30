«Филадельфия» может обменять Хардена в «Клипперс»

По данным источника, Харден согласился на продление контракта на следующий сезон на 35,6 млн долларов, чтобы не становиться свободным агентом. При этом руководство «Филадельфии» пообещало поработать вместе над сценариями его обмена в другую команду.

В 2022 году Хардена обменяли из «Бруклина» в «Филадельфию», где подписал двухлетний контракт на 68 млн долларов с возможностью договориться о новом соглашении в статусе свободного агента. Также в НБА баскетболист играл за «Оклахому-Сити» и «Хьюстон», в котором провел большую часть карьеры.