Грин подписал четырехлетний контракт с «Голден Стэйт», сообщают СМИ

Зарплата баскетболиста за этот период составит 100 млн долларов. В четвертом сезоне он может воспользоваться опцией игрока. Ранее четырехкратный чемпион НБА отказался от опции продления контракта с «Уорриорз» на сезон-2023/24 в размере 27,6 млн долларов и стал неограниченно свободным агентом.

Как сообщает ESPN со ссылкой на агентов, Тайриз Халибертон и «Индиана Пэйсерс» договорились о подписании максимального контракта на пять лет и 260 млн долларов. Отмечается, что эта сделка является самой крупной в истории клуба.