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09:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грин подписал четырехлетний контракт с «Голден Стэйт», сообщают СМИ

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Форвард Дрэймонд Грин подписал четырехлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в Twitter.

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Источник: AP 2022

Зарплата баскетболиста за этот период составит 100 млн долларов. В четвертом сезоне он может воспользоваться опцией игрока. Ранее четырехкратный чемпион НБА отказался от опции продления контракта с «Уорриорз» на сезон-2023/24 в размере 27,6 млн долларов и стал неограниченно свободным агентом.

По информации журналиста ESPN Рамоны Шелберн, «Портленд Трэйл Блэйзерс» подписал новый пятилетний контракт с Джерами Грантом. Зарплата игрока составит 160 млн долларов.

Как сообщает ESPN со ссылкой на агентов, Тайриз Халибертон и «Индиана Пэйсерс» договорились о подписании максимального контракта на пять лет и 260 млн долларов. Отмечается, что эта сделка является самой крупной в истории клуба.

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