Девятикратный участник Матча звезд НБА подписал контракт с «Клипперс»
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Защитник Расселл Уэстбрук подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает журналист ESPN Адриан Войнаровский в Twitter.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Защитник Расселл Уэстбрук подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает журналист ESPN Адриан Войнаровский в Twitter.
Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано на два года. По нему Уэстбрук получит около 8 миллионов долларов. Баскетболист находился в статусе свободного агента.
В феврале Уэстбрук перешел в «Юту» из «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трехстороннего обмена с участием «Миннесоты». Позднее он пополнил ряды «Клипперс».
Уэстбрук является самым ценным игроком НБА сезона-2016/17, девятикратным участником Матча звезд НБА, олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной США. В 2021 году он был включен в список 75 величайших игроков в истории НБА.