Девятикратный участник Матча звезд НБА подписал контракт с «Клипперс»

Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано на два года. По нему Уэстбрук получит около 8 миллионов долларов. Баскетболист находился в статусе свободного агента.

В феврале Уэстбрук перешел в «Юту» из «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трехстороннего обмена с участием «Миннесоты». Позднее он пополнил ряды «Клипперс».