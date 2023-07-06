Начальник службы безопасности клуба НБА «Сан-Антонио» ударил по лицу Бритни Спирс
Американская поп-певица Бритни Спирс пострадала от действий начальника службы безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио».
Американская поп-певица Бритни Спирс пострадала от действий начальника службы безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио».
Как пишет Us Weekly, инцидент произошел вечером 5 июля в ресторане Catch в одном из отелей Лас-Вегаса.
Певица увидела игрока «Сперс» Виктора Вембаньяму и хотела сфотографироваться с 19-летним баскетболистом.
В тот момент, когда 41-летняя Бритни похлопала игрока по плечу, глава службы безопасности клуба Дамиан Смит, пытаясь оттолкнуть певицу, ударил ее по лицу, сбив со Спирс очки.
После случившегося Смит подошел к Бритни и извинился.
Спирс, которая в момент инцидента была со своим мужем Сэмом Асгари и членом ее службы безопасности, подала заявление в полицию. Детали не сообщаются.
Вембаньяма — первый номер драфта-2023, его называют будущей суперзвездой НБА.