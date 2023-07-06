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21:22 (мск), источник: Sport24

Начальник службы безопасности клуба НБА «Сан-Антонио» ударил по лицу Бритни Спирс

Американская поп-певица Бритни Спирс пострадала от действий начальника службы безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио».

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Источник: AP 2023

Как пишет Us Weekly, инцидент произошел вечером 5 июля в ресторане Catch в одном из отелей Лас-Вегаса.

Певица увидела игрока «Сперс» Виктора Вембаньяму и хотела сфотографироваться с 19-летним баскетболистом.

В тот момент, когда 41-летняя Бритни похлопала игрока по плечу, глава службы безопасности клуба Дамиан Смит, пытаясь оттолкнуть певицу, ударил ее по лицу, сбив со Спирс очки.

После случившегося Смит подошел к Бритни и извинился.

Спирс, которая в момент инцидента была со своим мужем Сэмом Асгари и членом ее службы безопасности, подала заявление в полицию. Детали не сообщаются.

Вембаньяма — первый номер драфта-2023, его называют будущей суперзвездой НБА.

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