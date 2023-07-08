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09:36 (мск), источник: Sport24

Охранника Вембаньямы не накажут за удар по лицу Бритни Спирс

Охранник центрового Виктора Вембаньямы, выбранного «Сан-Антонио Сперс» под первым общим номером на драфте НБА −2023, не будет привлечен к ответственности после эпизода с поп-исполнительницей Бритни Спирс. Об этом сообщает Clutch Points.

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Источник: AP 2023

Инцидент произошел вечером 5 июля в ресторане Catch в одном из отелей Лас-Вегаса. Певица увидела игрока «Сперс» и хотела сфотографироваться с 19-летним баскетболистом. В тот момент, когда 41-летняя Бритни похлопала игрока по плечу, глава службы безопасности клуба Дамиан Смит, пытаясь оттолкнуть певицу, ударил ее по лицу, сбив со Спирс очки.

После случившегося Смит подошел к Бритни и извинился. Спирс, которая в момент инцидента была со своим мужем Сэмом Асгари и членом ее службы безопасности, подала заявление в полицию.

По данным источника, полиция не увидела в действиях охранника умысла ударить поп-исполнительницу. Правоохранители считают, что охранник защищал Вембаньяму, поэтому за инцидентом не последует судебного разбирательства.

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