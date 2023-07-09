Попович заключил рекордный контракт тренера НБА на 80 миллионов долларов

Детали соглашения с 74-летним специалистом не разглашаются. По информации журналиста Эдриана Войнаровски, соглашение рассчитано на пять лет, по нему тренер заработает более 80 млн долларов. Данный контракт является крупнейшим для тренеров НБА в истории. Ранее «Детройт» подписал 6-летний контракт с Монти Уильямсом на 78,5 млн долларов.