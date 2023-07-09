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09:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Попович заключил рекордный контракт тренера НБА на 80 миллионов долларов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. «Сан-Антонио» продлил контракт с главным тренером и президентом по баскетбольным операциям Греггом Поповичем, сообщается в Twitter клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: соцсети

Детали соглашения с 74-летним специалистом не разглашаются. По информации журналиста Эдриана Войнаровски, соглашение рассчитано на пять лет, по нему тренер заработает более 80 млн долларов. Данный контракт является крупнейшим для тренеров НБА в истории. Ранее «Детройт» подписал 6-летний контракт с Монти Уильямсом на 78,5 млн долларов.

Попович работает с «Сан-Антонио» с 1996 года. Тренер пять раз (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) приводил команду к чемпионству. Американец является рекордсменом по количеству выигранных матчей в НБА среди тренеров (1366). С 2023 года Попович включен в Зал баскетбольной славы.

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