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09:17 (мск), источник: Sport24

НБА представила новый турнир, который будет идти параллельно с регулярным чемпионатом

Национальная баскетбольная ассоциация представила свой новый турнир.

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Источник: AP 2023

Данное соревнование будет идти параллельно с регулярным чемпионатом.

На групповом этапе команды разбиты на шесть групп по пять команд: три группы — из клубов Западной конференции, три — из Восточной. Представители каждой конференции были распределены по корзинам согласно положению в таблице в регулярном чемпионате прошлого сезона.

Группы выглядят следующим образом:

1 — «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хокс», «Индиана Пэйсерс», «Детройт Пистонс»;

2 — «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Вашингтон Уизардс», «Шарлотт Хорнетс»;

3 — «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс», «Чикаго Буллз», «Орландо Мэджик»;

4 — «Мемфис Гриззлиз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Юта Джаз», «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

5 — «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс»;

6 — «Сакраменто Кингз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесота Тимбервулвз», «Оклахома-Сити Тандер», «Сан-Антонио Сперс».

Групповая часть турнира будет состоять из четырех игр — по одной против каждой из четырех других команд в каждой группе. Пройдут они в течение ноября. Из каждой группы в плей-офф выйдут победители и лучшая среди вторых команд в группах от каждой конференции. Четвертьфиналы турнира пройдут на площадках клубов с более высоким посевом, полуфиналы и финал состоятся на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Команды из разных конференций не встретятся между собой до решающего поединка.

За победу в Кубке НБА игроки получат по 500 тысяч долларов; игроки команды, проигравшей в финале, — по 200 тысяч; проигравшие в полуфинале — по 100 тысяч, а проигравшие в четвертьфинале — по 50 тысяч.

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