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05:58 (мск), источник: Чемпионат.com

В НБА будут давать штрафные броски за симуляции игроков

В национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со следующего сезона будут действовать два новых правила, сообщает известнейший инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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Источник: AFP 2023

Первым из одобренных нововведений стало то, что отныне игроки, совершающие «флоппинг», будут наказаны техническим фолом за неспортивное поведение. Игрок не может быть удалён c площадки за подобный фол, а также судьям необязательно свистеть это нарушение сразу, они могут подождать следующей паузой в игре. Команда соперников будет награждена штрафным броском.

Вторым новым правилом стало то, что теперь у тренеров команд не будет исчезать право на пересмотр эпизода, если первая попытка была успешной. Тем самым, тренеры смогут использовать два «челленджа» за матч, если первый будет удачным.

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