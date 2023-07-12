В НБА будут давать штрафные броски за симуляции игроков

Первым из одобренных нововведений стало то, что отныне игроки, совершающие «флоппинг», будут наказаны техническим фолом за неспортивное поведение. Игрок не может быть удалён c площадки за подобный фол, а также судьям необязательно свистеть это нарушение сразу, они могут подождать следующей паузой в игре. Команда соперников будет награждена штрафным броском.