Леброн продолжит карьеру. Сколько он еще выдержит?

В четверг, 13 июля, Леброн Джеймс пришел на церемонию вручения спортивных наград ESPN, где он получил приз в номинации «Рекордное выступление» (приз лучшему спортсмену года забрал игрок НФЛ Патрик Махоумс, опередивший Лионеля Месси и Николу Йокича). Напомним, что в феврале 2023 года звездный форвард переписал достижение другой легенды «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру, которое продержалось почти четверть века. Четырехкратный чемпион НБА поднялся на сцену и произнес пятиминутную речь, подчеркнув, что он не собирается завершать свою карьеру и примет участие в своем 21-м сезоне в НБА.

«Меня не сильно волнует, сколько очков я наберу, что я могу или не могу сделать на площадке, — подчеркнул Леброн. — Главный вопрос — могу ли я играть и никого при этом не обманывать? Когда не смогу выкладываться на паркете на все сто процентов, тогда и закончу. К счастью для вас, ребята, этот день не сегодня».

Леброн Джеймс | Источник: Reuters

До 45?

Джеймс завершил свой 20-й сезон первым в своей карьере свипом (проигрыш в серии с сухим счетом от «Денвера») на уровне плей-офф без учета финалов. Искать проблемы в команде Леброна стало обыденно и избито. По всей вероятности, победа над «Голден Стейт» в полуфинале «Запада» высосала почти все силы из команды Дарвина Хэма. Гениальный Никола Йокич, реактивный Джамал Мюррей, «рабочий» Аарон Гордон, разносторонний Майкл Портер, впоследствии выигравшие для «Наггетс» историческое чемпионство, камня на камне не оставили от «Лейкерс». Хотя обвинять голливудских звезд в отсутствии желания нельзя.

«В конце года Леброн и большинство парней выглядели так, будто они прошли через два сезона, а не один, — отметил LA Times член Зала славы Карим Абдул-Джаббар. — Но все равно очень старались. Если бы они не начали сезон столь неважно, то могли бы выступить намного лучше. Казалось, что в конце чемпионата они были серьезно вымотаны. Но они действительно проделали огромную работу, чтобы найти свое новое “я”, выйти на площадку и показать очень хорошие результаты. “Лейкерс” просто не попали в финал конференции».

Поздравить Леброна Джеймса пришла вся семья: сыновья Леброн Джеймс-младший, Брайс Максимус, дочь Жури, супруга Саванна Бринсон и мама Глория Джеймс (слева нпараво) | Источник: AFP 2023

Сразу после четвертого матча Леброн затуманил ответ на вопрос о своем будущем: "Мне есть о чем подумать… Лично мне, двигаясь вперед с баскетболом, всегда есть о чем подумать, — заявил Джеймс в послематчевом интервью.

Эти слова породили много разговоров. Только ленивый эксперт не высказался о том, продолжит ли Король свою карьеру или нет. Большинство сходилось во мнении, что Леброн точно не уйдет на такой печальной ноте, а его цитата — это исключительно усталость после болезненного поражения в тяжелейшем сезоне.

«Вы говорите о парне, на счету которого было 40−10−9 в последней игре? Просто хочу убедиться, что мы говорим об одном и том же человеке. Это был эмоциональный момент, вскоре после игры», — сетовал бывший партнер Джеймса по «Майами» Дуэйн Уэйд.

Теперь все вопросы окончательно закрыты. Контракт Леброна с «Лейкерс» действует еще два года, на сезон-2023/24 распространяется опция игрока. При этом не стоит исключать, что это не последний контракт Короля в качестве игрока клуба НБА. По крайней мере, агент Джеймса Рич Пол считает, что форвард способен провести еще семь сезонов.

«Он способен играть до 45 лет, — рассказал Пол. — Серьезно, про него я могу так сказать. Пока у Леброна есть мотивация, пока он увлечен игрой и здоров, он, безусловно, способен играть. Я постоянно дразню его. Говорю, что если его атлетичность исчезнет, то он просто будет Карлом Мэлоуном, и это нормально. Он сможет играть “пик-н-поп”, бросать в прыжке, читать соперника. Он может играть столько, сколько захочет».

Бронни Джеймс | Источник: AFP 2023

Бронни, а не Леброн-младший

Предстоящей осенью Леброн догонит Кевина Гарнетта, Дирка Новицки, Роберта Пэриша и Кевина Уиллиса по количеству сезонов в НБА (21). Больше будет только у короля данков Винса Картера, завершившего карьеру три года назад и отыгравшего в лиге 22 сезона. В сезоне-2024/25 Джеймс сравняется с олимпийским чемпионом Сиднея-2000. Также с сезона-2024/25 Джеймс получил шанс сыграть в одной команде со своим старшим сыном. Такое не удавалось ни Коби Брайанту (его отец Джо Мармелад был прилично старше), ни Майклу Джордану (его сыновья «застряли» в университетах, да и не мог Майкл тогда представить себе такое).

Сейчас Бронни Джеймс показывает высокие результаты среди сверстников, но сможет ли он в итоге заинтересовать клубы НБА на драфте, покажет только время (по оценкам экспертов, он будет выбран в середине первого раунда). «Чтобы попасть в НБА, Бронни еще предстоит пройти трудный путь, о котором многие забывают, — заявил бывший игрок НБА Кенни Смит. — Большому баскетболу 75 лет, и только 5100 игроков выходили на площадку в матчах НБА. Поэтому ждать, что твой сын станет одним из этих 5100 человек, просто бессмысленно. Но Леброн надеется, что у его сына получится».

«Я спросил его однажды: “Чего ты хочешь добиться в баскетболе? Стать профессионалом? Почему?” И он мне ответил: “Потому что я сам хочу сделать себе имя”. Это все, что мне хотелось услышать. Он же сам сменил имя на Бронни. Я назвал его Леброном-младшим. Думаю, что с таким настроем у него есть шансы», — отметил Джеймс.