Сабрина Ионеску установила рекорд и женской, и мужской НБА в конкурсе трехочковых

Девушки соревновались в конкурсе трёхочковых, а также в игровом мастерстве. В соревновании дальних бросков разыгрывающая «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску установила рекорд всех времён по количеству очков как среди мужчин, так и среди женщин. Она набрала 37 очков, промахнувшись лишь два раза.

«Я просто концентрировалась на каждом отдельном броске. Когда я закончила, я не понимала, сколько раз промахнулась, но понимала, что не очень много. Рада выиграть конкурс и благодарю болельщиков, которые меня поддержали», — заявила Ионеску в интервью после конкурса.