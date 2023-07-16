Леброн вернул свой легендарный номер

«Это решение Леброна. Он принял его из уважения к Биллу Расселлу», — приводит слова Пола ESPN.

Расселл в составе «Бостон Селтикс» стал 11-кратным чемпионом НБА, он умер 31 июля прошлого года в возрасте 88 лет. На протяжении карьеры центровой выступал под шестым номером.

Джеймс выступал под шестым номером за сборную США, на протяжении четырех сезонов за «Майами Хит», а также последние два сезона в составе «Лейкерс». В остальные годы карьеры он играл под 23-м номером.