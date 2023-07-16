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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Леброн вернул свой легендарный номер

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял решение вновь играть под 23-м номером, сообщает агент баскетболиста Рич Пол.

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Источник: Reuters

«Это решение Леброна. Он принял его из уважения к Биллу Расселлу», — приводит слова Пола ESPN.

Расселл в составе «Бостон Селтикс» стал 11-кратным чемпионом НБА, он умер 31 июля прошлого года в возрасте 88 лет. На протяжении карьеры центровой выступал под шестым номером.

Джеймс выступал под шестым номером за сборную США, на протяжении четырех сезонов за «Майами Хит», а также последние два сезона в составе «Лейкерс». В остальные годы карьеры он играл под 23-м номером.

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