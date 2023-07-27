Леброн рассказал о самочувствии сына после остановки сердца

Старший сын звезды НБА Бронни в понедельник потерял сознание на площадке во время тренировки в университете Южная Калифорния и перенес остановку сердца.

«Хочу поблагодарить бесчисленное количество людей, которые посылают моей семье любовь и молитвы. Мы чувствуем вас, я очень благодарен. Вся семья здорова, мы чувствуем вашу любовь. Когда мы будем готовы, я все расскажу. Ваша поддержка многое значит для всех нас», — написал Джеймс.