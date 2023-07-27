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21:29 (мск), источник: Sport24

Леброн рассказал о самочувствии сына после остановки сердца

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в социальной сети пост, в котором поблагодарил фанатов за поддержку после того, как его сын пережил остановку сердце.

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Источник: AP 2023

Старший сын звезды НБА Бронни в понедельник потерял сознание на площадке во время тренировки в университете Южная Калифорния и перенес остановку сердца.

«Хочу поблагодарить бесчисленное количество людей, которые посылают моей семье любовь и молитвы. Мы чувствуем вас, я очень благодарен. Вся семья здорова, мы чувствуем вашу любовь. Когда мы будем готовы, я все расскажу. Ваша поддержка многое значит для всех нас», — написал Джеймс.

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