Шакил О`Нил назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА

Шакил О`Нил назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА

Легендарный центровой и член Зала славы НБА Шакил О`Нил назвал свою десятку лучших игроков в истории лиги. Экс-игрок «Лейкерс» поделил их на первую и вторую пятерку.