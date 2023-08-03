Майкл Джордан наполнил личную корзину

Величайший баскетболист в истории Майкл Джордан оказался еще и крайне удачливым бизнесменом. Он смог продать контрольный пакет акций клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» в несколько раз дороже, чем он обошелся ему 13 лет назад, несмотря на скромнейший спортивный статус команды, которая при Джордане всегда была безнадежным аутсайдером.

В четверг было объявлено о закрытии сделки по продаже контрольного пакета акций клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» его ключевым владельцем Майклом Джорданом тандему предпринимателей — главе Clayton, Dubilier & Rice Рику Шнэллу и основателю Tallwoods Capital Гейбу Плоткину. В комментарии Джордана говорится, что он рад «уступить бразды правления» «Шарлотт» «двум успешным, нацеленным на инновации и стратегическое развитие лидерам». Сам он останется миноритарным акционером.

Эта новость вызвала в США огромный ажиотаж по двум причинам. Прежде всего, разумеется, благодаря известности продавца. Майкл Джордан — это настоящая икона всего мирового спорта.

Фактически все эксперты, все медиаресурсы считают именно его лучшим баскетболистом в истории. В 1990-е годы Джордан шесть раз привел «Чикаго Буллс» к титулу чемпиона НБА, а также собрал колоссальное количество индивидуальных призов. Он пять раз получал награду самому ценному игроку сезона, десять раз опережал всех по средней результативности в регулярном чемпионате. Его слава распространилась далеко за пределы Америки, и в какой-то момент равных Джордану по популярности среди спортсменов просто не было. Как не было равных ему в смысле умения монетизировать свой коммерческий потенциал. Майкл Джордан оказался в числе первых атлетов, чье состояние, основой которого послужили рекламные контракты, по независимым оценкам, достигло отметки в $1 млрд.

Вторая причина — это параметры сделки. Официально они не обнародуются. Но, как утверждает ESPN, сделка осуществлена «исходя из оценки общей стоимости клуба» в $3 млрд.

В любом случае Майкл Джордан сделал на клубе бизнес мечты. Уже будучи миноритарным акционером, контрольный пакет акций «Шарлотт», доведя их суммарное количество до 70%, Джордан приобрел в 2010 году, спустя семь лет после завершения игровой карьеры. И он обошелся ему всего в $250 млн.

Надо сказать, что за последние годы клубы НБА, действительно, резко выросли в цене — благодаря в первую очередь улучшившейся экономической ситуации в лиге в целом. Но все-таки, даже учитывая это обстоятельство, случай с «Шарлотт» выглядит удивительным. Например, рекордной для НБА сделкой по продаже клуба является та, что позволила в конце прошлого года получить контроль над «Финикс Санз» Мэту Ишбии. Он стоил ему $4 млрд. Но «Финикс» — это один из флагманов НБА. «Шарлотт» же чуть ли не полная ему противоположность.

В своем заявлении Рик Шнэлл и Гейб Плоткин отметили, что Майкл Джордан «принес клубу стабильность». Правда, речь о стабильности очень специфической.

В минувшие 13 лет «Шарлотт» прочно удерживал статус безнадежного аутсайдера НБА. При Майкле Джордане он всего дважды вышел в play-off, не продвинувшись в нем дальше первого раунда, и не добирался до кубковой стадии с 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате команда заняла 14-е место в Восточной конференции.

Осенью 2022 года Forbes составил очередной рейтинг клубов НБА, ранжировав их по предполагаемой стоимости. «Шарлотт» очутился в нем на 27-й, четвертой с конца позиции с оценкой в $1,7 млрд. А его финансовые показатели выглядели ничуть не более примечательными, нежели спортивные. Годовые поступления — $269 млн, операционная прибыль — $94 млн: все это отнюдь не выдающиеся для НБА цифры.

Впрочем, новые хозяева «Шарлотт», кажется, прекрасно понимают, какой актив им достался. По крайней мере, поблагодарив Майкла Джордана за его деятельность, Рик Шнэлл и Гейб Плоткин пообещали, «развивая инновационные бизнес-практики», «дальнейшие инвестиции в команду» и связанную с ней инфраструктуру. Без них от неприятного ярлыка, который не могло затмить даже сияние баскетбольной легенды, «Шарлотт» явно не избавиться.