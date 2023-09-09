Леброн Джеймс намекнул на возвращение в сборную США на Олимпиаде в Париже

Издание Sportscenter опубликовало на своей странице в социальной сети фотографию с американскими звёздами баскетбола в форме сборной США, среди которых оказались Леброн Джеймс, Стефен Карри, Джимми Батлер, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант и другие. «Представьте такую команду в следующем году», — гласит описание фотографии.

Леброн Джеймс прокомментировал данный пост эмодзи с глазами, что может означать «увидите» или «посмотрим». Комментарий Леброна к этой минуте собрал более 70 тысяч положительных реакций.