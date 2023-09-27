«Портленд» обменял разыгрывающего защитника Лилларда в «Милуоки»

Сообщается, что в рамках сделки между тремя клубами, в которой также участвует «Финикс Санз», «Портленд» получит Джру Холидея, Деандре Эйтона, Тумани Камара, незащищенный выбор в первом раунде драфта «Милуоки» в 2029 году и возможность обмена пиками с «Милуоки» в 2028 и 2030 годах (без защиты).