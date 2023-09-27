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22:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Портленд» обменял разыгрывающего защитника Лилларда в «Милуоки»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» обменял разыгрывающего защитника Дэмиана Лилларда в «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

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Источник: AP 2023

Сообщается, что в рамках сделки между тремя клубами, в которой также участвует «Финикс Санз», «Портленд» получит Джру Холидея, Деандре Эйтона, Тумани Камара, незащищенный выбор в первом раунде драфта «Милуоки» в 2029 году и возможность обмена пиками с «Милуоки» в 2028 и 2030 годах (без защиты).

«Санз», в свою очередь, получат Юсуфа Нуркича, Грейсона Аллена, Нассира Литтла и Кеона Джонсона.

Лилларду 33 года, он был выбран «Портлендом» на драфте 2012 года в первом раунде под общим шестым номером. На Олимпиаде в Токио он завоевал золотые медали в составе сборной США.

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