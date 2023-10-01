Чемпионка UFC Вэйли Чжан подняла Шакила О’Нила

Вэйли Чжан 34 года. Китаянка дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в 2013 году, уступив в первом же поединке. В августе 2018 года Чжан впервые выступила в UFC и уже спустя год сразилась за титул, победив техническим нокаутом в первом раунде Джессику Андраде.